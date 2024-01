China West Construction Aktie: Das ist ein Hammer

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von China West Construction beträgt 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist China West Construction daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China West Construction liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ist China West Construction mit einer Dividende von 1,44 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,92 % nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance erzielte China West Construction in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,05 Prozent im Branchenvergleich für China West Construction. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.