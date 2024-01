China West Construction Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von China West Construction zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,44 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt um -7,39 Prozent, was bedeutet, dass China West Construction um -4,05 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Sektor "Materialien" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,39 Prozent im letzten Jahr, und China West Construction lag um 4,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass China West Construction mit einer Dividende von 1,44 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Baumaterialien (1,92 %) nur leicht niedriger liegt, was einer Differenz von 0,48 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Neutral" abgeleitet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei China West Construction liegt der RSI7 derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der RSI25 bei 56,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China West Construction diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt China West Construction auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.