China West Construction Aktie: Reagiert die Aktie?

China West Construction: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von China West Construction liegt bei 1,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (1,92 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Ausschüttung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,44 %, was 4,25 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China West Construction zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt unterschiedliche Bewertungen. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "schlecht" bewertet, während auf Basis der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält die China West Construction-Aktie eine neutrale Bewertung, basierend auf der Dividendenrendite, dem Aktienkurs und dem Anleger-Sentiment sowie der technischen Analyse.