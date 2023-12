China West Construction Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China West Construction-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 53,4 beträgt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für China West Construction.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei China West Construction zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Sentiment und Buzz-Analyse.

Die Dividendenrendite von China West Construction beträgt derzeit 1,44 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an zehn Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Insgesamt wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China West Construction diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einstufung.