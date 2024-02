China West Construction Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von China West Construction war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit drei Tagen positiver Diskussion und einem Tag dominierender negativer Kommunikation. Allerdings zeigt sich in den letzten ein, zwei Tagen wieder ein verstärktes Interesse an positiven Themen seitens der Anleger, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China West Construction 21. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für China West Construction zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von China West Construction mit 6,46 CNH aktuell +1,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -8,63 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume führt.