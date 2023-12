China West Construction Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

China West Construction zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Deshalb erhält die China West Construction-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung im Vergleich zu anderen Werten aus der "Baumaterialien"-Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über China West Construction gesprochen wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen positive und an insgesamt drei Tagen neutrale Einstellungen der Anleger. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China West Construction beträgt 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Baumaterialien"-Branche als neutral bewertet wird. Die Aktie ist aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte China West Construction eine Performance von -8,53 Prozent, was eine Underperformance von -0,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.