China Weaving Materials Aktie: Das wird nichts mehr!

China Weaving Materials schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Weaving Materials eine Performance von -29,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 18,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,44 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite mit 4,19 Prozent im letzten Jahr deutlich unter dem Durchschnittswert, nämlich um 33,73 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist China Weaving Materials ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,63 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 32,54 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Weaving Materials-Aktie liegt bei 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,76, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Weaving Materials.