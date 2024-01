China Weaving Materials Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Weaving Materials liegt aktuell bei 3,63 und ist damit 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 32 im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der China Weaving Materials derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Weaving Materials liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über China Weaving Materials. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China Weaving Materials derzeit bei 0,3 HKD und ist damit -3,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.