China Weaving Materials Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von China Weaving Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,5 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -51,88 Prozent für China Weaving Materials führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 10,23 Prozent, wobei China Weaving Materials um 37,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die China Weaving Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird China Weaving Materials als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,63, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,64 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentalen Basis mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist China Weaving Materials derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, aufgrund einer Differenz von lediglich 6,17 Prozentpunkten.

