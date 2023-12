China Water Industry Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die China Water Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,15 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,124 HKD, was einem Unterschied von -17,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 HKD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-11,43 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Water Industry derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,85 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,1 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" (12,16), was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.