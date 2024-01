China Water Industry Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Water Industry in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über China Water Industry unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die China Water Industry aktuell mit dem Wert 50,98 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet auch hier die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") weist China Water Industry mit einer Rendite von -7,81 Prozent eine gute Entwicklung auf, da dies mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,34 Prozent, wobei China Water Industry mit 10,53 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China Water Industry aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von China Water Industry heute mit "Schlecht".