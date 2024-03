China Water Industry Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Industry liegt bei 5,1, was 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Water Industry beläuft sich auf 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 63,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei China Water Industry ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von China Water Industry beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.