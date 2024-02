China Water Industry Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Industry liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,1 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 54 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Wasserversorgung", der momentan bei 10 liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von China Water Industry zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Water Industry-Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 54,05 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt eine Einschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Water Industry ist insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.