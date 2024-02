China Water Industry Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen China Water Industry war in den vergangenen Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die China Water Industry-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und gibt einen Wert zwischen 0 und 100 an. Für die RSI7, die die Bewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt sich ein Wert von 45,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, zeigt einen Wert von 60,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Industry aktuell bei 5 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" im Durchschnitt ein KGV von 10. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Water Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,12 HKD (Unterschied -14,29 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein geringerer Unterschied, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der China Water Industry-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.