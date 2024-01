China Water Industry Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Werte zwischen 0 und 30 gelten als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Bei einem Wert von 37,5 wird der RSI der China Water Industry als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,79 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" angesehen.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Im Fall der China Water Industry gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der China Water Industry-Aktie liegt derzeit bei 0,15 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,134 HKD liegt (-10,67 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,13 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,08 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "neutral" Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist die China Water Industry-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht" Bewertung.