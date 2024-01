China Water Affairs-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Vergleich des Aktienkurses von China Water Affairs mit anderen Unternehmen im Bereich Versorgungsunternehmen zeigt eine Rendite von -29,67 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in der Wasserversorgungsbranche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -18,34 Prozent, und auch hier liegt China Water Affairs mit einer Differenz von 11,33 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Water Affairs derzeit einen Wert von 6,91 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,9 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Affairs mit einem Wert von 4,11 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 11,28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Empfehlung in dieser Kategorie.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Water Affairs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,42 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,56 HKD um -15,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,61 HKD, was einer Abweichung von -1,08 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.