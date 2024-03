China Water Affairs Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Affairs liegt bei 3,98, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Wasserversorgung von 11 liegt. Dadurch erscheint die Aktie preisgünstig und erhält aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Water Affairs-Aktie beträgt 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,69 und führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Water Affairs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,08 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,45 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Water Affairs-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.