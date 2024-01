China Water Affairs Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Der Aktienkurs von China Water Affairs hat im letzten Jahr eine Rendite von -28,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" 10,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -18,25 Prozent, und China Water Affairs liegt aktuell 10,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die China Water Affairs-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 65,91 und der RSI25-Wert liegt bei 45,58, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,34, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält China Water Affairs in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

China Water Affairs kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Water Affairs jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Water Affairs-Analyse.

China Water Affairs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...