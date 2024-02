China Water Affairs Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die China Water Affairs zeigt laut der technischen Analyse derzeit ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,11 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 4,21 HKD, was einer Abweichung von +12,59 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Bewertung.

Was die Dividende betrifft, weist die China Water Affairs mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent derzeit einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,91%) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der China Water Affairs mit -37,22 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Wasserversorgung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -23,08 Prozent, liegt die Aktie mit 14,14 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die China Water Affairs in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.