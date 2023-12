China Water Affairs Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten Wochen gab es bei China Water Affairs keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder Buzz. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine bemerkenswerten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Water Affairs daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Water Affairs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,48 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 4,58 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-7,21 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Water Affairs liegt bei 35,44 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,2 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet China Water Affairs eine Rendite von -18,25 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche liegt die Rendite von China Water Affairs mit 1,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.