China Water Affairs Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse von China Water Affairs-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,15 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,43 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,17 HKD, was einer Abweichung von +6,24 Prozent entspricht, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist China Water Affairs eine Rendite von 6,81 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnet durchschnittlich eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Water Affairs nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 3,98 insgesamt 64 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 10,93 im Segment "Wasserversorgung". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte China Water Affairs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -22,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,74 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 14,74 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.