China Water Affairs Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von China Water Affairs ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um 37,22 Prozent gesunken, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,48 Prozent, wobei China Water Affairs mit 14,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, beträgt bei China Water Affairs derzeit 34,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 32,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Water Affairs-Aktie der letzten 200 Handelstage nur um +1,58 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 4,4 HKD, was einer Abweichung von +16,82 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von China Water Affairs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,98 auf, was 64 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" (11,17). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.