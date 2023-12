China Wandong Medical Equipment Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beijing Wandong Medical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Wandong Medical-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 91,18, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 70,61, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Beijing Wandong Medical deuten auf ein positives langfristiges Bild hin. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung lassen auf eine gute langfristige Stimmungslage schließen. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem hat sich die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv entwickelt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Beijing Wandong Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Wandong Medical liegt mit einem Wert von 62,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beijing Wandong Medical gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Dividendenrendite von 0,68 % aus, was 1,1 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.