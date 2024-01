China Wandong Medical Equipment Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktienanalyse für Beijing Wandong Medical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 19,59 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 16,3 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -16,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 bei 17,46 CNH, was einen Abstand von -6,64 Prozent bedeutet und auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Beijing Wandong Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ist dies eine Underperformance von -8,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -2,78 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Beijing Wandong Medical überwiegend negativ diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in einer "Schlecht"-Einschätzung wider.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine eher negative Entwicklung. Obwohl die Beitragsanzahl eine starke Aktivität aufweist, hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine negative Einschätzung für die Aktie von Beijing Wandong Medical.