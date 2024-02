China Wandong Medical Equipment Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Beijing Wandong Medical Aktie wird derzeit von der technischen Analyse als "überverkauft" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 29,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für die Beijing Wandong Medical Aktie verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesen Bereichen als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Wandong Medical Aktie beträgt 45. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite der Beijing Wandong Medical Aktie mit -39,47 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Aktie mit -26,55 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.