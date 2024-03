China Wandong Medical Equipment Aktie: Ist es das gewesen?

Beijing Wandong Medical: Aktienanalyse zeigt neutrales Rating

Die Aktienanalyse von Beijing Wandong Medical zeigt, dass das Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" angehört und derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,49 aufweist. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 46,85 und zeigt somit weder überkaufte noch -verkaufte Situationen an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt mit einem Wert von 42 ebenfalls eine neutrale Situation an.

Bei der Dividendenrendite schneidet Beijing Wandong Medical mit 0,74 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild: Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt mit 17,72 CNH deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe am letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Beijing Wandong Medical auf Basis der Analyse ein "Neutral"-Rating.