China Wandong Medical Equipment Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Beijing Wandong Medical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 51, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 58,76 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine fundamentale Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Bei Beijing Wandong Medical beträgt das aktuelle KGV 62, im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche liegt es im neutralen Bereich.

Der Aktienkurs von Beijing Wandong Medical hat im letzten Jahr eine Rendite von -15,01 Prozent erzielt und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gibt es auch "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Beijing Wandong Medical-Aktie.