China Wan Tong Yuan Aktie: Das macht richtig Spaß!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Wan Tong Yuan in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über China Wan Tong Yuan diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Wan Tong Yuan-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im Branchenvergleich erzielte China Wan Tong Yuan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,87 Prozent im Branchenvergleich für China Wan Tong Yuan. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,35 Prozent im letzten Jahr, wobei China Wan Tong Yuan 7,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die China Wan Tong Yuan derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt in Höhe von 0,42 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,64 HKD) um +52,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,48 HKD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".