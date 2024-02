China Wan Tong Yuan Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der China Wan Tong Yuan-RSI zeigt eine Ausprägung von 100, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Wan Tong Yuan einen Wert von 30 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt das KGV auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Die Aktie von China Wan Tong Yuan erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent, was 22,17 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Rendite sogar um 26,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über China Wan Tong Yuan. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.