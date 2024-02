China Wan Tong Yuan Aktie: In Lauerstellung

Die China Wan Tong Yuan-Aktie weist in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die China Wan Tong Yuan-Aktie mit einem RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Wan Tong Yuan-Aktie liegt mit einem Wert von 30,85 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -1 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" von 30. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei China Wan Tong Yuan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.