China Wan Tong Yuan Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Anlegerstimmung hinsichtlich China Wan Tong Yuan war in den letzten Tagen neutral, wie die Diskussion in den Social Media Plattformen zeigt. Dies spiegelte sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält China Wan Tong Yuan daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Wan Tong Yuan-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 8, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Wan Tong Yuan.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie mit einem Kurs von 0,64 HKD inzwischen 42,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +52,38 Prozent als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von China Wan Tong Yuan um mehr als 5 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 11,3 Prozent besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.