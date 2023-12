China Wan Tong Yuan Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen China Wan Tong Yuan, weshalb die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der China Wan Tong Yuan von 0,64 HKD eine Entfernung von +52,38 Prozent vom GD200 (0,42 HKD), was ein gutes Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,45 HKD auf, was einem Abstand von +42,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der China Wan Tong Yuan-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der China Wan Tong Yuan als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 8, was zu einer "guten" Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 8, der ebenfalls zu einer "guten" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Wan Tong Yuan gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 26,32 insgesamt 16 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 31,45 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".