China Wafer Level CSP Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Die technische Analyse der China Wafer Level Csp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 22,62 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,06 CNH weicht somit um +6,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 23,54 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit auch hier auf ähnlichem Niveau (+2,21 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die China Wafer Level Csp-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Einschätzung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die China Wafer Level Csp-Aktie beträgt der RSI 70,57 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 44,63, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Wafer Level Csp mit einer Rendite von 21,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -5,83 Prozent, während China Wafer Level Csp mit 27,24 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Wafer Level Csp besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen dabei positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit besonders viele "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält China Wafer Level Csp insgesamt eine "Gut"-Bewertung.