China Wafer Level CSP Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Wafer Level Csp zeigt der RSI7 einen Wert von 23,95 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen keine Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das China Wafer Level Csp-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für China Wafer Level Csp verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich reduziert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte China Wafer Level Csp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,54 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite der Aktie 1,33 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.