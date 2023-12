China Vocational Education Holdings Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der China Vocational Education-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,63 HKD sich mit -16 Prozent unter dem GD200 (0,75 HKD) befindet. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der den mittleren Kurs aus 50 Tagen angibt, 0,61 HKD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,28 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Basis verwendet wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der China Vocational Education als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet. Ebenso ergibt der RSI25 einen Wert von 40,74, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um China Vocational Education gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die überwiegend privaten Nutzer den Wert in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewerteten. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und der Anleger-Stimmung.