China Vocational Education Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI für China Vocational Education, so ergibt sich auf einer 7-Tage-Basis ein Wert von 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,48 eine neutrale Bewertung an. Somit wird die Aktie hinsichtlich des RSI als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um China Vocational Education auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf China Vocational Education wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die China Vocational Education derzeit +1,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -15,07 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.