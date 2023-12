China Vocational Education Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Vocational Education eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China Vocational Education daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von China Vocational Education in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die China Vocational Education-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,75 HKD für den Schlusskurs der China Vocational Education-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,62 HKD, was einem Unterschied von -17,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Vocational Education somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.