China Vocational Education Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die China Vocational Education wird derzeit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,75 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,63 HKD liegt, was einer Abweichung von -16 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,61 HKD, was einer Abweichung von +3,28 Prozent entspricht. Damit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung bezüglich der China Vocational Education. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 40 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 40,74, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer neutralen Bewertung der China Vocational Education geführt, da die Diskussionsintensität als durchschnittlich beurteilt wird und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der China Vocational Education auf technischer und sentimentaler Ebene.