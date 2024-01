China Vanke Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "China Vanke":

Die China Vanke wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,35 CNH, während der Kurs der Aktie (10,15 CNH) um -23,97 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was die Einstufung als "Schlecht" erklärt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 11,22 CNH, was einer Abweichung von -9,54 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 63,92, was eine Bewertung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 70,99, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die China Vanke das Rating "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde hingegen eine Zunahme registriert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Marktteilnehmer zeigten in den letzten Tagen überwiegend eine negative Einstellung gegenüber China Vanke. Die Stimmungsanalyse sowie die Optimierungsprogramme führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die China Vanke von der Redaktion das Rating "Schlecht" basierend auf den genannten Indikatoren.