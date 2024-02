China Vanguard You Champion-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sinopharm Tech nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, d.h. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Aus diesem Grund erhält Sinopharm Tech in dieser Hinsicht ebenfalls eine "neutral" Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sinopharm Tech beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sinopharm Tech-Aktie eine "schlecht" Bewertung von der Redaktion.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), einem Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI beträgt 63,16 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,72, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Sinopharm Tech in den letzten 12 Monaten um 85,21 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", die eine mittlere Rendite von -8,85 Prozent aufweist, liegt Sinopharm Tech um 76,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung bekommt die Aktie ein "schlecht" Rating in dieser Kategorie.