China Vanguard You Champion Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sinopharm Tech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sinopharm Tech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 38,57, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Sinopharm Tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -87,91 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 98,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,81 Prozent, wobei Sinopharm Tech aktuell 91,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation kann festgestellt werden, dass sich die Stimmung für Sinopharm Tech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sinopharm Tech aktuell bei 0,31 HKD verläuft, was die Einstufung "Schlecht" zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,149 HKD und damit 51,94 Prozent unter der GD200. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,13 HKD angenommen, was einer Differenz von +14,62 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".