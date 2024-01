China Vanguard You Champion Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopharm Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,29 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,135 HKD liegt, was einem Unterschied von -53,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,13 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,85 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Sinopharm Tech-Aktie als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben keine klare Einschätzung zur Stimmung rund um die Sinopharm Tech-Aktie. In den vergangenen Tagen wurden vorwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sinopharm Tech bei 0, was zu einer negativen Differenz von -6,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Sinopharm Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -87,91 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -82,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

