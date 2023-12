China Vanguard You Champion Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Bite Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Sinopharm Tech-Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,31 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,146 HKD liegt, was einer Abweichung von -52,9 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 0,13 HKD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt um +12,31 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sinopharm Tech-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine "Gut"-Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich also ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich hingegen kaum Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite, dass Sinopharm Tech mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 Prozent liegt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.