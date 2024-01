China Vanguard You Champion Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Sinopharm Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -87,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -83,42 Prozent für Sinopharm Tech bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Sinopharm Tech 91,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Sinopharm Tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Sinopharm Tech-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Sinopharm Tech für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sinopharm Tech daher als "Neutral"-Wert angesehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopharm Tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,29 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,132 HKD) weicht somit um -54,48 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält Sinopharm Tech damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so hat Sinopharm Tech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -6, Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sinopharm Tech-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.