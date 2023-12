China Vanguard You Champion Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Dividendenpolitik von Sinopharm Tech erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,28 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sinopharm Tech mit 0,14 HKD aktuell +7,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -53,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sinopharm Tech-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 39,58, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um Sinopharm Tech neutral ist, ohne positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Sinopharm Tech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

