China Vanadium Titano-Magnetite Mining Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Bei einer Dividende von 0 % wird China Vanadium Titano - Magnetite Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,98 %) als niedriger eingestuft, da die Differenz 5,98 Prozentpunkte beträgt. Die Einstufung ist daher derzeit als "Schlecht" anzusehen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die China Vanadium Titano - Magnetite Mining-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,07 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,052 HKD) liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (0,06 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird China Vanadium Titano - Magnetite Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Vergleich ist China Vanadium Titano - Magnetite Mining aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,1, was einem deutlichen Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,38 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,5 Punkte, was bedeutet, dass China Vanadium Titano - Magnetite Mining momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Vanadium Titano - Magnetite Mining daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.