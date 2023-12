China Vanadium Titano-Magnetite Mining Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für China Vanadium Titano - Magnetite Mining liegt bei 66,67, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 53,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von China Vanadium Titano - Magnetite Mining als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1. Dies liegt insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 51,33 beträgt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist China Vanadium Titano - Magnetite Mining eine Rendite von -46,53 Prozent auf, was 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei -7,7 Prozent, wobei China Vanadium Titano - Magnetite Mining mit 38,84 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Vanadium Titano - Magnetite Mining in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.