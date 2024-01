China Vanadium Titano-Magnetite Mining Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen vier Wochen konnten bei China Vanadium Titano - Magnetite Mining keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von China Vanadium Titano - Magnetite Mining mit -46,53 Prozent mehr als 52 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt China Vanadium Titano - Magnetite Mining mit 51,64 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Vanadium Titano - Magnetite Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,054 HKD weicht um -22,86 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,06 HKD über dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Vanadium Titano - Magnetite Mining liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 43,07) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 84 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.