China United Telecommunications Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von China United Network Communications hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Telekommunikationsdienste" eine schlechte Performance gezeigt, mit einer Rendite von -5,05 Prozent im Vergleich zu 56,33 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale in der Analyse gefunden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt, trotz der überwiegend positiven Themen.

Hinsichtlich des Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 derzeit bei 40,91 Punkten und der RSI25 bei 56,52, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von China United Network Communications bei 4,33 CNH liegt, was einen Abstand von -15,1 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 5,1 CNH bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 4,55 CNH, was einer Differenz von -4,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.