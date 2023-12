China United Telecommunications Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Anleger-Sentiment für China United Network Communications hat in den sozialen Medien zuletzt zu überwiegend negativen Meinungen geführt. Trotzdem gab es in den vergangenen Tagen weder viele positive noch viele negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in sozialen Medien festzustellen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass China United Network Communications derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie von China United Network Communications in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -60,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie um 42,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.